İŞKUR TYP iş ilanları Adalet Bakanlığı personel alımı İŞKUR TYP iş başvuru şartları esube.iskur.gov.tr

Adalet Bakanlığı personel alımı İŞKUR iş ilanları yayınlandı. 7 Kasım İŞKUR TYP memur alımları başvuru şartları nedir? Adalet Bakanlığı hangi kadroya personel alacak? KPSS şartı var mı? İŞKUR TYP nedir? TYP başvurusu nasıl yapılır? gibi soruların yanıtları araştırılırken beklenen ilk açıklama geldi. İŞKUR'da yeni TYP personeli alımları için ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda Adalet Bakanlığı 65 geçici personel alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde İŞKUR tarafından uygulanan programlar arasında yer alan TYP başvurusu için vatandaşlar şartları araştırmaya başladı. Adalet Bakanlığı personel alımları İşkur TYP iş ilanları ile ilgili yeni gelişmeler esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx üzerinden takip edebilieceğiniz gibi star.com.tr haber sitemiz üzerinden de ulaşabilirsiniz. İşte Adalet Bakanlığı personel alımı İŞKUR iş ilanları ve detayları...

Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanan personel alım ilanı dahilinde, sınavsız olarak Adalet Bakanlığı bünyesine personel alımları yapılmaktadır. Alımı yapılacak personellerin çevre temizliği görevini üstleneceklerini ve TYP kapsamında işe alınacakları aktarılmıştır. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanda adayların taşıması gereken şartlar kamu haklarından mahrum olmamak, sağlık problemi bulunmamak, görevini başarıyla yerine getirebilecek olmak, 18 yaşından büyük olmak, T.C vatandaşı olmak ve kamu görevinden uzaklaştırılmamış olmak, emekli maaşı almıyor olmak, herhangi bir işte çalışmıyor olmak ve 176 gün geçici süreyle çalışmayı kabul ediyor olmak şeklinde aktarılmaktadır. Başvuru yapmak isteyen ancak açıköğretimde öğrenci olan kişilerin de başvuruda bulunabilecekleri belirtilmektedir.

TYP yeni personel alım ilanı yayımlandı.



Geçtiğimiz gün açıklanan Toplum Yararına Program kapsamında personel alımlarına yenisi eklendi. Bugün yayımlanan ve başvuruları bugün başlayan alımlarda

PERSONELLERİN İSTİHDAM EDİLECEĞİ İL VE İLÇE TYP UYGULAMA ALANI İŞE BAŞLANGIÇ TARİHİ İŞ BİTİMİ TARİHİ İLANA SON BAŞVURU TARİHİ ANKARA YENİMAHALLE Çevre temizliği, Park düzenlemeleri 19.11.2018 15.05.2019 11.11.2018 ANKARA ÇANKAYA Çevre temizliği 19.11.2018 15.05.2019 11.11.2018

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan TYP ilanlarında toplamda 65 adet yeni personel alımı yapılacağına yer verildi. Alınacak personeller çevre temizliği ile park düzenleme gibi alanlarda çalıştırılacak. Geçici olarak alınan personellerde istenen şartlar ve başvuru şekli şu şekilde;



BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



TYP personel alımına başvuru yapabilmek için adayların Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olması, Türkiye İş Kurumu 'na kayıtlı ve işsiz olması, 18 yaşını tamamlamış olması, emekli ve malul aylığı almıyor olması, Açık lise ve Açıköğretim haricinde öğrenci olmaması gerekmektedir.



BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILIR?



İŞKUR TYP ilanlarına başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapabilmek için adayların İŞKUR'a kayıtlı olması gerekmektedir. İŞKUR kaydı olan adaylar aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açabilir ve başvurusunu bu adres üzerinden yapabilir.

İŞKUR TYP nedir? TYP başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR TYP başvurusu, son günlerde birçok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Program dahilinde atamaları gerçekleşen vatandaşlar, asgari ücret ve SGK dahilinde güvence altına alınacak.



TYP KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?



Kuruma kayıtlı işsiz olmak,



18 yaşını tamamlamış olmak,



Emekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olmak,



Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç),



TYP’den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla Sosyal Yardım Bilgi sistemi üzerinden yapılacak sorgulamada herhangi bir nakdi sosyal yardım almıyor olmak



İŞKUR TYP NEDİR?



İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.



KATILIMCILAR NASIL SEÇİLMEKTEDİR?



Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.



Noter kurası yöntemi,

Liste (başvuranlar içinden mülakat ya da iş ve meslek danışmanlığı sonucu katılımları uygun görülenlerin belirlenmesi) yöntemi,

Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.



KATILIMCILARA HANGİ ÖDEMELER YAPILMAKTADIR?



Asgari ücret

Vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri



TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?



Çevre temizliği

Kamusal altyapının yenilenmesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması

Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

Ağaçlandırma

Park düzenlemeleri

Vadi ve dere ıslahı

Erozyon engelleme çalışmaları



TYP UYGULAMA SÜRESİ KAÇ AYDIR?



TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır.



TYP’DE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADARDIR?



TYP’de haftalık çalışma süresi en fazla kırk beş saattir.



KİMLER TYP’DEN YARARLANAMAZ?



İŞKUR tarafından düzenlenen TYP dışında bir program ya da kurstan yararlanmış olan işsiz, 6 ay geçmeden TYP’ye başvuramaz.



Mazeretsiz olarak TYP’den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.



Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.



Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP’den de yararlanamaz.

Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP’ye tekrar katılamaz.



TYP’DEN İKİNCİ KEZ YARARLANILABİLİR Mİ?



TYP’den programa başlandığı tarihten itibaren bir sene içinde en fazla 9 ay süreyle yararlanma imkânı bulunmaktadır. Ancak, 9 ay bittikten sonra 3 ay bekleyerek yeni bir programdan faydalanılabilmektedir.



Bir katılımcı aynı kurum veya kuruluşla düzenlenen TYP’den en fazla 18 ay yararlanabilir.



TYP’DE İZİN SÜRESİ VE DEVAMSIZLIK HAKKI NE KADARDIR?



Katılımcıların TYP’ye devamı zorunludur.



Ancak katılımcılar, yüklenici ve Kuruma bilgi vermek ve Kurum ve yükleniciden onay almak şartıyla TYP süresinin yirmide biri(1/20) kadar ücretsiz izin kullanabilmektedirler. Ücretsiz izin kullanılan dönemde katılımcıya herhangi bir ücret ödenmez.



Ücretsiz izinden ayrı olarak katılımcı; sağlık sorunları, evlenme, doğum ve birinci derece yakınlarının vefatı gibi mücbir nedenleri belgelendirmek şartıyla, TYP süresinin yirmide biri(1/20) kadar devamsızlık hakkından yararlanabilmektedir.