Adana, 6 depremin ardından 2 kez daha sallandı
Adana'nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 6 depremin ardından ilçe 2 kez daha sallandı.
- DHA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Kozan'da saat 14.47'de 2.5; saat 16.07'de ise 3.4 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana geldi. Depremler herhangi bir hasara yol açmadı.
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