Adana, 6 depremin ardından 2 kez daha sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Kozan'da saat 14.47'de 2.5; saat 16.07'de ise 3.4 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana geldi. Depremler herhangi bir hasara yol açmadı.