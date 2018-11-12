Adana’da 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı 2 bin 500 liralık komisyon kavgası kamerada

Edinilen bilgiye göre olay, 5 Kasım Pazartesi günü Seyhan ilçesi, Yeşiloba Mahallesi’nde bulunan Yeni Metal Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, emlakçı Ulaş C. (34), Muhittin B.’ye (37) kiraladığı bir iş yerinden komisyonu olarak 2 bin 500 lira parayı alamadı. Bunun üzerine Muhittin B.’yi telefonla arayarak parasını istedi. Çıkan sözlü tartışma üzerine Ulaş Ç., beraberindeki Emrah Nuri O. (31), Murat B. (44), Ramazan B. (35) ile birlikte Muhittin B.’nin Metal Sanayi Sitesi'nde bulunan iş yerine geldi. Otomobilden inen Ulaş Ç. ve beraberindekiler burada bulunan Özcan E. (20), Burhan E. (27) ve Mehmet Akif Yıldız’a (26) saldırdı. İki grup arasında sopa ve silahlı kavga çıktı. Çatışma sonunda Mehmet Akif Yıldız başından vurularak hayatını kaybetti. Olayda 4 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Polis, bölgede yaptığı incelemede 30’a yakın boş kovan buldu. Ayrıca, çevredeki iş yerlerine çok sayıda merminin isabet ettiği belirlendi. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavga eden iki gruptan 8 kişiyi gözaltına aldı. Yoğun güvenlik önlemi altında mahkemeye sevk edilen şüpheliler Özcan E., Ramazan B., Ulaş Can B. ve Emrah Nuri O. tutuklandı. Öteki zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntüler herkesi şok etti

Bu arada 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı anların güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobil iş yerinin önüne geliyor. Otomobilden inen şahıslar ile iş yerinden çıkan şahıslar arasında kavga çıkıyor. Kavgada şahıslar sopa kullanmaya başlıyor. Bu arada bir kişi belinden tabanca çıkartarak diğer şahısların üzerine gidiyor. Ancak elinde sopa olan bir kişi tabancalı şahsa sopa ile vurarak elindeki tabancayı alıp otomobilin altına atıyor. Bu arada diğer şahıslar ise yere yatırdıkları şahıslara sopayla vuruyor. Bir süre sonra kavgaya parke taşları da dahil oluyor. Şahıslar birbirlerine parke taşlarıyla saldırıyor. Tabancayı kaptıran şahıs ise otomobiline binip olay yerinden uzaklaşmak istiyor. Bu arada arkadaşı onu durdurmak istiyor ancak şahıs gidiyor. Bir başkası ise otomobil gidince açığa çıkan tabancayı alıp bir kişiyi ayağından vuruyor. Vurulan şahıs sekerek iş yerine doğru kaçıyor. Elinde tabanca bulunan şahıs iş yerine doğru gidip kapıda Mehmet Akif Yıldız'ın kafasına sıkıyor. Yıldız yere düşüyor. Taraflar olay yerinden kaçıyor.