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Adana'da 12 ayrı dosyadan aranan şahıs, polisin tarafında kovalamaca sonunda yakalandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 12 ayrı dosyadan aranan kişi, polisin yaptığı baskında kaçarken kovalamaca sonrası yakalandı.

  • İHA
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Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla Ceyhan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince yapılan çalışmada, aranan Ahmet D. adlı kişinin Gaziosmanpaşa Mahallesinde babasının evinde oldu belirlendi. Yapılan baskında evin altında bulunan fırından kaçan Ahmet D. ara sokaklarda kovalama neticesinde yakalandı. Şahsın, fırın içerisinde kaçtığı yerde yapılan aramada 20 adet extasy hap, 6 gram ateş buz tabir edilen uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca, bu tabancaya ait 2 adet şarjör ve 25 adet 9 milimetre çapında dolu fişek ele geçirildi. 
 
Ahmet D. yapılan sorgusunda Ceyhan İlamat ve İnfaz Bürosunca hakkında 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu, 8 ayrı dosyadan uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan, Ceyhan Sulh Ceza hakimliğince tefecilik yapmaktan, Ceyhan 3. Asliye Ceza Mahkemesince hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan, Ceyhan İlamat ve İnfaz Bürosunu tehdit suçundan, Ceyhan 3. Asliye Ceza Mahkemesince hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan, Ceyhan 1. Asliye Ceza Mahkemesince infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak suçundan, toplamda 12 ayrı dosyadan arandığı anlaşıldı. 

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