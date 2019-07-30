Adana’da 26 Haziran Çarşamba günü meydana gelen olayda, banka ve kurumlar arasında para transferi yapan firmanın müdürü Burak Ekinci (29), içerisinde 4 milyon 795 bin Euro bulunan iki çuvalı alarak beraberindeki 4 kişiyle birlikte kaçtı. Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş özel ekip kurulması talimatını verdi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliğindeki deneyimli dedektiflerden özel ekip oluşturuldu. Özel ekip para transferi yapıldığı yerden zanlıların kaçtığı ve bıraktığı otomobil güzergahındaki yaklaşık 100 kameranın görüntülerini izleyerek olaya Burak Ekinci'den başka kimlerin karıştığını tek tek tespit etti.

İLK ETAPTA 4 ZANLI TUTUKLANDI

Yapılan bu tespitlerin ardından özel ekip operasyonlara başladı. Olaydan hemen sonra yapılan operasyonda polis zanlılardan Atilla Can Ö, Ahmet K., Mehmet G., Engin K, Tuncay B. ve Abdulsamet B. yakaladı. Zanlılardan Atilla Can Ö, Ahmet K. ve Mehmet G. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, olaya karıştığı ya da yardımda bulunduğu ileri sürülen Gökhan B. ve kardeşi Sercan B.'yi bir süre sonra yaptığı operasyonda yakaladı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Gökhan B. tutuklanırken Sercan B. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

200 KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ PEŞ PEŞE BASKINLAR YAPILDI