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Adana'da 8 aylık bebeği sokağa bırakıp kaçtılar

Adana'da sokağa bırakılan 8 aylık erkek bebek, vatandaşlar tarafından bulunduktan sonra Sevgi Evlerine verildi.

  • AA
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Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi, Dumlupınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, vatandaşlar sokakta ağlayan bir bebek sesi duydu. Evlerinden çıkan vatandaşlar bir otomobilin arkasında evin duvarının dibine oturur halde bırakılmış bir bebek gördü. Kadınlar hemen battaniyeye sarılı bebeği alıp evlerine götürerek karnı acıktığı için süt verip bir taraftan da polise haber verdi. Olay yerine gelen çocuk polisi sağlık görevlilerine haber verdi. Sağlık ekipleri 8 aylık erkek bebeği Adana Şehir Hastanesine götürdü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen ve herhangi bir rahatsızlığı olmadığı saptanan bebek Sevgi Evlerine götürüldü. 
 
Mahalle sakinleri ağlama sesiyle sokağa çıktıklarında oturur halde ağlayan bir bebek bulduklarını, önce etrafa baktıklarını ancak kimseyi görmediklerini, alıp eve götürüp polise haber verdiklerini anlattı. Vatandaşlar, bebeğin sokağa atılmasının vicdansızlık olduğunu, kiminin çocuk bulamadığını, kiminin ise değerini bilmediğini söyledi. 
 
Bir mahalle sakini ise bebeği motosikletli iki kişinin bıraktığını ileri sürdü. Çocuk polisi bebeği bırakan şahısların bulunması için çalışma başlattı.
 

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