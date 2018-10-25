Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Adana'da aranan cipteki 5 şüpheli gözaltına alındı

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaralama ve gasp olayına karıştıkları şüphesiyle 5 kişi gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Seyhan Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, Gülpınar Mahallesi'nde yaralama ve gasp olayına karıştığı belirlenen zanlıların olduğu 34 ADF 103 plakalı cipi bulmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin takibi sonucu "dur" ihtarına rağmen kaçmaya devam eden araçtakiler, Obalar Caddesi'nde ara sokağa girmek isterken kaza yaptı.

Cipteki 5 kişiyi gözaltına alan ekipler, şüphelilerin kaçarken attığı pompalı tüfeğe el koydu.

İfade işlemleri için Dağlıoğlu Polis Merkezi'ne götürülen zanlılardan birinin, uyuşturucu sattığı iddiasıyla arandığı öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mersin´de Hamlet kuyruğu

Mersin´de Hamlet kuyruğu

PKK'nın tahrip ettiği Sur'daki değişim göz kamaştırdı

PKK'nın tahrip ettiği Sur'daki değişim göz kamaştırdı

LGS Lise Giriş Sınavı 2019 örnek soruları

LGS Lise Giriş Sınavı 2019 örnek soruları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA