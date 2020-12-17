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Yaşam

Adana'da asayiş uygulaması

Adana'da drone destekli asayiş uygulaması yapıldı.

AA17 Aralık 2020 Perşembe 20:55 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 20:55
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Adana'da drone destekli asayiş uygulalaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçedeki 8 ayrı noktada asayiş ve trafik ekiplerinin katıldığı asayiş uygulaması yapıldı.

Drone da kullanılan uygulamada toplu taşıma araçları, maske ve sosyal mesafe konularında denetlenirken, trafik ekipleri de araç ve motosikletleri kontrol etti.

Denetimlerde 145 araç, 450 motosiklet ile 1124 kişi sorgulandı, kurallara uymayan sürücü ve vatandaşlara toplam 86 bin lira ceza kesildi.

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