Adana'da ATM'de düzenek bulundu

Adana'nın Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki bir bankaya ait ATM'den para çekmek isteyen kişi, bulunduğu yerin yanındaki ATM'de duran biri kadın iki kişinin şüpheli davranışlarını fark ederek cihazın kart takılan ünitesini kontrol etti.

ATM'ye düzenek yerleştirildiğini fark eden vatandaş, düzeneği kendisi söktükten sonra güvenlik görevlilerine teslim ederek olay yerinden ayrıldı.

Polis ekipleri, yaptıkları incelemede dolandırıcılık amacıyla banka kartlarını kopyalamak üzere ATM'ye düzenek yerleştirildiğini tespit etti.

Düzenek ve ATM'de parmak izi tespit çalışması yapan ekipler, kamera kayıtlarından eşkalleri belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.