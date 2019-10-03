Edinilen bilgiye göre, 2 Ekim günü saat 05.15 sıralarında Tufanpaşa Mahallesi, Erdinç Sokak 41 numaralı evin önündeki çöp konteynerinde çıplak vaziyette yeni doğmuş bir erkek bebek bulundu. Bebek hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi olan bebek kontrollerin ardından devlet korumasına alındı. Kozan polisi ise bebeği çöpe atan şahsı bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda bebeği çöpe atan kişinin konteyner yanındaki evin giriş katında oturan Merve K. olduğu belirlendi. Bunun üzerine polis Merve K. ile birlikte babası Kemal K. ile annesi Şerife K.'yi de gözaltına aldı.

Zanlıların alınan ifadesinde, bebeği Merve K.'nin annesinin yardımıyla evde doğurup daha sonra da çöp konteynerine attığı belirlendi. 3 zanlı ifadelerinin alınmasının ardından "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan Merve K. tutuklanırken, diğer iki zanlı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.