İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2703
  • 5,981
  • 221.758
  • 102.784
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Adana’da bir eve silahlı saldırı düzenlemeyi planlayan 2 kişi polisi fark etmesi üzerine silahlarını atarak kaçtı

Adana’da pompalı tüfekle ile baskın düzenlemeye giden 2 kişi polisleri görünce, silahı bir aracın yanına bırakarak kaçtı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesi 70328 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri sokak içerisinde pompalı tüfekle bir eve saldırı düzenleneceği ihbarı aldı. Bunun üzerine olay polis ekipleri sevk edildi. Kimliği belirlenmeyen 2 kişi polisin geldiğini görünce pompalı tüfeği bir aracının yanına bırakarak kaçtı. Olay yeri polisleri, pompalı tüfeği inceledikten sonra parmak izi çalışması için emniyete götürdü.
 
Polis pompalı tüfeği atan şahısları yakalama çalışması başlattı.
 
 

ABD´den Kıtalararası Balistik Füze denemesi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Saldırı düzenleyeceklerdi polis planlarını bozdu

Saldırı düzenleyeceklerdi polis planlarını bozdu

Maduro: Trump, barışçıl diyalog girişimlerini baltalamak istiyor

Maduro: Trump, barışçıl diyalog girişimlerini baltalamak istiyor

BM'nin buğday ambarlarına ulaşımına engelleme

BM'nin buğday ambarlarına ulaşımına engelleme

CHP Maltepe İlçe Teşkilatı istifa etti

CHP Maltepe İlçe Teşkilatı istifa etti

Çekilme takvimi belli oldu

Çekilme takvimi belli oldu

Belediyeler sebze-meyve satacak: 80 nokta belirlendi

Belediyeler sebze-meyve satacak: 80 nokta belirlendi

İran bin kilometre menzilli balistik füze üretti

İran bin kilometre menzilli balistik füze üretti

Çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

Çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi
 

POPÜLER HABERLER

Kılıçdaroğlu´nun belirlediği adaylar CHP´de infial yarattı

Kılıçdaroğlu´nun belirlediği adaylar CHP´de infial yarattı

Fatih Terim'in zor günü. Baba Talat Terim'e son görev

Fatih Terim'in zor günü. Baba Talat Terim'e son görev

Alman basını yazdı: Türkiye olmasa kontrolden çıkar

Alman basını yazdı: Türkiye olmasa kontrolden çıkar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019