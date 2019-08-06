Alınan bilgiye göre, H.G. (33) ve kocası, bebek arabasındaki çocuğuyla merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde ilerlediği sırada arkalarından motosikletli iki kişi yaklaştı. Sürücünün arkasındaki kişi, H.G'nin çantasını omzundan çekerek aldı.

Motosikletli iki kişinin, çantayı aldıktan sonra hızla uzaklaşmaları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

H.G'nin polise başvurması üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarından çantayı çalan şüphelinin eşkalini belirledi. Adresi tespit edilen Veysel K. (24), polis ekiplerinin baskınıyla yakalandı.