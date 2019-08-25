Çocuklar sokakta buldu! Faciaya neden oluyordu

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Adana'da çocukların sokakta bulduğu silahlar faciaya neden oluyordu

Adana'da 10-12 yaşlarındaki iki kardeşin buldukları ve içinde fişek olan iki pompalı tüfeği birbirine doğrultup oyun oynarken babaları tarafından fark edilerek, olası bir facianın önüne geçildi

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Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili'de meydana geldi. İddiaya göre, M.A. (12) ile kardeşi U.A. (10) evlerinin yanında oynamaya başladı. Bir süre sonra hava sıcak olduğu için evlerinin arkasındaki ağaçlık alana geçtiklerinde bir çanta ve iki pompalı tüfek buldular. Çocuklar pompalı tüfekleri alarak birbirine doğrultup oyun oynamaya başladı. Silahların içinde fişek olduğundan habersiz çocuklar "hırsız polis" oyunu oynamaya devam etti. Bu sırada dışarı çıkan baba Şahin Akkılınç çocukların birbirine silah doğrulttuğunu görünce hemen yanlarına gelip silahları ellerinden alıp polise haber verdi.
 
Baba daha sonra da çocukların silahı nereden aldığını sorup olay yerine gitti. Burada bir çanta olduğunu da gören baba çantayı da alıp eve getirdi. Çantanın içini açtığında kar maskesi, kıyafetler, bıçak ve tornavida gibi malzemelerin olduğunu gördü. Bir süre sonra ise olay yerine polis ekipleri geldi. Polisler olay yerinde incelemelerde bulundu. Polis eşyaların genelde soygun yaparken kullanılan malzemeler olduğuna dikkat çekerek araştırmasını derinleştirdi.
 
Baba Akkılınç ise çocukların elinde silah olduğunu ve birbirlerine doğrultarak oyun oynadıklarını görünce çok korktuğunu hemen silahı ellerinden aldığını belirterek, "Silahların ağzında da fişek vardı. Allah'tan çocuklar tetiğe basıp ateş etmemiş. Ben çabuk görmesem belki bir facia olacaktı. Hemen polise haber verdim. Bu silahları kim atmış niye atmış hiç bilmiyoruz" dedi. 
 
Polis silah ve eşyalara el koyup kriminal inceleme için emniyete götürdü.  

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