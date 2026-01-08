İSTANBUL 17°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ocak 2026 Perşembe / 20 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0616
  • EURO
    50,4013
  • ALTIN
    6131.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Adana'da dehşet! 19 yaşındaki genç sokak ortasında can verdi
Yaşam

Adana'da dehşet! 19 yaşındaki genç sokak ortasında can verdi

Adana'da vücudunun birçok yerinden bıçaklanan 19 yaşındaki genç sokak ortasında can verdi. Emniyet, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İHA8 Ocak 2026 Perşembe 13:00 - Güncelleme:
Adana'da dehşet! 19 yaşındaki genç sokak ortasında can verdi
ABONE OL

Adana'da 19 yaşındaki genç sokak ortasında vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 04.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi 62008 Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, Enes Doğan (19), kimliği belirlenemeyen kişi ile çıkan tartışmada vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Doğan'ın öldüğü belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Doğan'ın cesedi otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

  • bıçaklama saldırısı
  • Adana polisi
  • katil
  • ölüm

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.