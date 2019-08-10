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Adana'da dehşet! Eski sevgilisiyle evlenen arkadaşını öldürdü

Adana'da Muhammet Sefa K. (19), eski sevgilisiyle evlenen arkadaşı Selçuk F.'yi (26) tüfekle vurarak öldürdü. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

  • DHA
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Olay, Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Selçuk F., yakın arkadaşı Muhammet Sefa K.'nın eski sevgilisiyle evlendi. Bunun üzerine arkadaşlar arasında husumet oluştu. 5 Ağustos günü Selçuk F., mahallede bulunan otoparkta arkadaşlarıyla buluşmak için anlaştı. Bunu öğrenen Muhammet Sefa K. de arkadaşlarıyla buraya geldi. Otoparkın yan tarafında bekleyen Muhammet Sefa K. ve yanındakiler, Selçuk F. arkadaşlarıyla buluşunca ortaya çıktı. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Muhammet Sefa K. pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda Selçuk F., Murtaza Ö., Halit A., Erkan E. ve Erkan E.'nin 4 yaşındaki oğlu S.C.E. yaralandı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. 
 
 
Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Selçuk F., yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
 
 
Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Muhammet Sefa K. ile yanındaki 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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