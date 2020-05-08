DHA 08 Mayıs 2020 Cuma 01:24 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 01:26

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, merkez Yüreğir ilçesi Anadolu, 19 Mayıs, Cumhuriyet, Yunus Emre, Dedekorkut, Yeşilbağlar ve Başak mahallelerinde 40 noktada 540 polis ile narkotik uygulaması yaptı. Polis helikopteri ve drone ile havadan desteklenen uygulamada durdurulan araçlar, özel eğitimli narkotik köpekleri ile arandı. Gece yarısına kadar devam eden uygulamada ekipler, 1423 aracı durdurup arama yaparken, 2 bin 55 kişinin kimlik sorgusu gerçekleştirdi. 24 araç sürücüsüne trafik yönünden toplamda 23 bin 57 lira idari para cezası işlemi uygulanırken, 3 araç ise trafikten men edildi. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na uymamaktan 9 kişiye 10 bin 253 lira idari para cezası uygulayan ekipler, aranması olan 10 kişiyi yakaladı. Uygulama genelinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel ve Sinanpaşa mahalleleri ile merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüten Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramalarında 743 adet ecstasy hap, 9.69 gram plaka esrar ve 811 gram sentetik kannabinoid katkılı toz madde ele geçirildi.