Adana'da devrilen otomobil yandı

Ceyhan-Adana istikameti Kürkçüler mevkisinde Yakup Albayrak'ın kontrolündeki 35 KJK 92 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Alev alarak yanmaya başlayan otomobilde sıkışan sürücü Albayrak ve araç içerisinde bulunan oğlu Yakup Albayrak, olay yerine çağrılan itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Tek şeritten sağlanan ulaşım, kullanılamaz hale gelen otomobilin çekilmesinin ardından normale döndü.