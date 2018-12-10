Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Adana'da engelli çocukları taşıyan servis minibüsü devrildi: 6 yaralı

Adana'da özel bir rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsünün devrilmesi sonucu 4'ü engelli çocuk 6 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 Alınan bilgiye göre, özel bir rehabilitasyon merkezine giden Adem Doğan yönetimindeki 01 BTK 34 plakalı servis minibüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Kozan çıkışında devrildi. Kazada, servis görevlisi Gülbahar Keçeci ve öğrenci velisi Fatma Alkan ile 4 engelli öğrenci yaralandı. Üşümemeleri için yolda duran vatandaşların araçlarında bekleyen yaralı çocuklar, daha sonra ambulanslara alındı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şişli’de motosikletliye coplu saldırı kamerada

Şişli’de motosikletliye coplu saldırı kamerada

Spor tarihinin en ilginç cezaları!

Spor tarihinin en ilginç cezaları!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA