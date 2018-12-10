Adana'da engelli çocukları taşıyan servis minibüsü devrildi: 6 yaralı
Adana'da özel bir rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsünün devrilmesi sonucu 4'ü engelli çocuk 6 kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, özel bir rehabilitasyon merkezine giden Adem Doğan yönetimindeki 01 BTK 34 plakalı servis minibüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Kozan çıkışında devrildi. Kazada, servis görevlisi Gülbahar Keçeci ve öğrenci velisi Fatma Alkan ile 4 engelli öğrenci yaralandı. Üşümemeleri için yolda duran vatandaşların araçlarında bekleyen yaralı çocuklar, daha sonra ambulanslara alındı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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