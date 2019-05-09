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Adana'da fabrikada çıkan yangın sonucu 11 araç kül oldu

Geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği olayın ardından fabrika ve ilk belirlemelere göre 11 araç kullanılamaz hale geldi.

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Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, fabrikanın malzeme toplama bölümünde çıktığı değerlendirilen yangına Adana Büyükşehir Belediyesine ait 10 itfaiye aracı ve 5 su tankeriyle müdahale edildi.

Ekipler, alevlerin çevredeki ev ve iş yerlerine sıçrama ihtimaline karşın buraların duvarlarına su sıktı.

Mahallenin bir kısmının elektrikleri kesilirken, ekipler plastik malzemelerin çoğunlukta olması nedeniyle yükselen alevlere köpüklü su ile müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği olayın ardından fabrika ve ilk belirlemelere göre 11 araç kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

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