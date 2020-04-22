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Yaşam

Adana'da feci kaza! Sulama kanalına fırladı

Adana'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

AA22 Nisan 2020 Çarşamba 17:56 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 18:02
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Hasan Akar idaresindeki henüz plakası tespit edilemeyen otomobil, merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi Gürselpaşa Mahallesi yakınındaki kavşakta, Yasin Yalçın'ın kullandığı 01 AEG 422 plakalı motosikletle çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü Yalçın ile arkadaşı Kemal Çınar'ın yaralandığı kaza sırasında otomobil kontrolden çıkarak Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü.

Akıntıyla suda sürüklenen ve araçtan çıkamayan yaralı sürücüyü çevredeki vatandaşlar kurtarıp kıyıya taşıdı.

Vatandaşlar, kaza sonrası sürücünün araçtan çıkamadığını belirtip yardım istemesi üzerine el ele vererek onu birlikte kurtardıklarını anlattı.

Kazada yaralanan 3 kişi, çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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