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Yaşam

Adana'da husumetliler arasında kavga

Adana'da husumetliler aileler arasında yapılan kavgada 2 kişi yaralandı.

DHA17 Ekim 2020 Cumartesi 21:17 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 21:17
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Adana'da, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi, tabancayla vurularak yaralandı. Kaçan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Fadıl D. ve Şerif D. iddiaya göre husumetli olduğu Hüseyin E. ve Feyyaz D.'nin evinin önüne gelince, taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Fadıl D. ve Şerif D. yanlarında getirdiği tabancayla Hüseyin E. ve Feyyaz D.'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden vurup, kaçtı. Mermilerin kalça ve sırtına isabet ettiği 2 yaralı kanlar içinde yerde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası kaçan şüpheliler, polisin kısa süreli takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

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