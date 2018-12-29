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Adana'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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İsmet Yılmaz'ın (65) kullandığı 01 RM 616 plakalı otomobil, Çatalhöyük Mahallesi yakınında karşı yönden gelen Cumali Aytekin idaresindeki 01 AIL 65 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada iki sürücü ile Rabia Aytekin yaralandı. Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İsmet Yılmaz hayatını kaybetti.

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