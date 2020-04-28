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Yaşam

Adana'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

28 Nisan 2020 Salı 01:31 - Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 01:31
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Kaza, gece saatlerinde Kadirli-Adana Karayolu'nda meydana geldi. M.Ç. yönetimindeki 01 DGT 26 plakalı otomobil, Sumbas Yolu kavşağında S.G. yönetimindeki 80 LA 645 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, her iki araç sürücüsü ile otomobillerde yolcu konumunda bulunan E.C.S., B.K. ve Z.M. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavisi devam eden 5 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

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