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Yaşam

Adana'da kamyonet motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da bir kamyonet park halindeki motosiklete çarptı. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

AA03 Ağustos 2020 Pazartesi 09:45 - Güncelleme: 03 Ağustos 2020 Pazartesi 09:45
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Alınan bilgiye göre, Mustafa I. idaresindeki 01 ZJ 728 plakalı kamyonet, Adana-Karataş kara yolu Gökçeler Mahallesi civarında yol kenardında duran 01 HM 859 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada motosiklette bulunan ve üzerlerinden kimlik çıkmayan iki kişiden biri öldü, diğeri yaralandı.

Yaralı, diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazada ölen ve yaralananın kimliklerini tespit edip yakınlarına ulaşmak için çalışma başlattı.

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