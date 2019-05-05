Adana'da katmerli tost ilgi görüyor

Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda 4 yıl önce büfe açan Cengiz Alişan, yaptığı kendisine özgü tostlarıyla biliniyor. En büyük ilgiyi ise katmerli tost görüyor. 30 yıldır bu sektörde olduğunu belirten Cengiz Alişan, yenilik ve özgünlüğe çok önem verdiğini söyledi. Alişan, "Adana´da genellikle beni insanlar muzlu sütümle tanırlar. Ama bir de bize özgü olan tostlarımız var. Bunlardan en öne çıkanı ise katmerli tostumuz. Kendi icadımız olan bir tost. Deneyerek bulduk. Müşterilerimizden geri dönüşler çok iyi" dedi.

Katmerli tostun isminin ilk duyulduğunda akla Gaziantep´in geldiğini, ama Adanalıların bu tostun tadını çok sevdiğini vurgulayan Alişan, şöyle konuştu: "İçinde kaşar, bal, Antep fıstığı var. Tanesini 10 TL'den günde yaklaşık 100 tane katmerli tost satıyorum. Muzlu süt ile müthiş bir ikili oldular. Tatlı niyetine yiyor insanlar. Akşamları yemeklerini yedikten sonra gelip burada tatlı niyetine katmerli tostu yiyorlar."

Katmerli tost yiyen Sima Özçelik (23) ise eskiden katmeri tatlı olarak yediğini ama şimdi artık tost olarak tükettiğini belirtti.