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Yaşam

Adana'da kaza: 4'ü ağır 5 yaralı

Adana'da hafif ticari aracın TIR'a arkadan çarpması sonucu 4'ü ağır 5 kişi yaralandı.

DHA14 Mart 2021 Pazar 19:05 - Güncelleme: 14 Mart 2021 Pazar 19:05
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Kaza, akşam saatlerinde eski Adana yolunun, Toktamış Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ümit Göç yönetimindeki 01 AAD 663 plakalı hafif ticari araç, Abdurrahman E. yönetimindeki 31 RG 587 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta sürücü Ümit Göç (31), yolcu konumundaki Zekiye Göç (31), Hafize Aktaş (59) ile hamile olduğu belirtilen ve soyismi öğrenilemeyen Emine ile Güney Göç (8) yaralandı. Kazayı gören sürücülerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahaleyi, kaza yerinden geçen sivil bir sağlık personeli yaptı. Bölgeye ulaşan sağlık görevlileri, yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. yaralılardan Güney Göç'ün durumunun hafif olduğu diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, TIR şoförü Abdurrahman E., jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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