Adana'da kazazedeler yardıma koşan tır sürücüsüne ateş açtı

Hakan T, eşi ve çocuğuyla birlikte 06 GB 4235 plakalı tırıyla ilerlerken Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Kasım Ener Bulvarı çıkışı civarında önündeki otomobilin kaza yaptığını görünce aracını durdurdu.

Tır sürücüsü, yardım için kaza yapan aracın yanına gitti. Kimsenin yaralanmadığını ve otomobilde tabanca olduğunu fark eden Hakan T. aracına binerek kaza yerinden uzaklaşmak istedi. Bu sırada şüpheliler Hakan T'ye tabanca ile ateş ederek kaçtı.

Bacağından yaralanan ve tırıyla Seyhan Devlet Hastanesine giden Hakan T, burada tedavi altına alındı.

İhbarın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, tabancayı kullandığı tespit edilen şüpheli A.Ç'yi Telildere Mahallesi'nde, ismi belirtilmeyen bir şüpheliyi de Huzurevleri Mahallesi'nde yakaladı.

Şüphelileri polis merkezlerine götüren ekipler, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.