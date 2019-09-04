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Adana'da kovanları çalarken arıların soktuğu kişi hayatını kaybetti

Adana'da çalmak istediği sırada devirdiği iddia edilen kovandaki arıların sokması sonucu rahatsızlanan şüpheli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

  • AA & İHA
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İddiaya göre, Eyyüp D. (28) ve iki arkadaşı, Yumurtalık ilçesi Keltepe Mahallesi'ndeki arazide bulunan arı kovanlarını çalmak istedi.

Kovanlardan birini yanlışlıkla deviren Eyyüp D'yi çok sayıda arı soktu. Olay yerinden kaçan şüpheli, bir süre sonra rahatsızlandı.

Arkadaşları tarafından kent merkezindeki bir özel hastaneye götürülen Eyyüp D, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kovanların sahibi İbrahim Güvercin'in şikayetçi olması üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ünlü şarkıcı sahnede feci şekilde can verdi

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