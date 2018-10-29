Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Adana'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ceyhan-Kozan yolu Mercimek Mahallesi'nde, Hamza Karaokay'ın (39) kullandığı 01 AAE 148 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ramazan Küçükateş (62) kontrolündeki 01 ABE 688 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışma sonucu şarampole yuvarlanan otomobillerin sürücüleri ile Ramazan Tüzün, Sefa Öztürk, Yakup Küçükateş ve Kadriye Erkuş yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hamza Karaokay, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
29 Ekim kutlamasında CHP´li Başkan ´Andımız´ı yanlış okudu, kalabalık da bu yanlışa eşlik etti

29 Ekim kutlamasında CHP´li Başkan ´Andımız´ı yanlış okudu, kalabalık da bu yanlışa eşlik etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA