Adana'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Adana’da hafif ticari araç ile bir otomobilin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı.
- İHA
Kaza, 01.00 sıralarında Seyhan İlçesi D-400 karayolundaki alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seydi Ahmet Kayacı’ın idaresindeki 01 BUY 99 plakalı otomobil ile 01 AIR 78 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç karşı şeride geçti. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 01 AIR 78 plakalı otomobilde bulunan Gökhan ve Halil Tokalı’yı Seyhan Devlet Hastanesi ve Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine kaldırdı. Araç sürücünün ise hangisi olduğunu henüz öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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