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Adana'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Adana'da otomobil ve cipin çarpışması sonucu her iki araçta bulunan 3 kışı, sıkışarak yaralandı. 

  • DHA
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Kaza, saat 23.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde meydana geldi. Caner Dörtler'in (24) kullandığı 01 EOZ 26 plakalı otomobil, İsmet Şevik'in (31) yönetimindeki 01 CMR 83 plakalı cip ile çarpıştı.
 
Kaza sonrası otomobilde ve cipte yaralananların araçlarda sıkıştığı fark eden vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve 112 Acil'e bildirdi. Kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobil sürücüsü Dörtler ve yanındaki Gökhan Doğru (25) ile cip sürücüsü Şevik'i sıkıştıkları yerden çıkarttı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavileri devam eden yaralılardan Doğru'nun durumum ağır olduğu öğrenildi. 
 
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

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