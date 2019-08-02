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Adana'da nargile tütünü ve etil alkol operasyonu düzenlendi

Adana'da düzenlenen operasyonda, 2 bin 10 şişe etil alkol ve piyasa değeri 137 bin lira olan kaçak nargile tütünü ve elektronik sigara ele geçirildi.

  • İHA
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Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada araç içinde üzerinde 'infoyex' yazan 2 bin 10 şişe etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili S.S., F.S. ve H.E. gözaltına alındı. 
Bu arada, merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine baskın yapan polis, piyasa değeri 137 bin lira olan 607 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ile yine piyasa değeri 65 bin lira olan 260 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirdi. İş yerindeki 2 kişi gözaltına alındı. 
Her iki olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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