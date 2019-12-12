Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi ve Gıda Mühendisliği Bölümü'nde bir kişinin vatandaşları dolandırmaya çalıştığı ihbarını aldı.

Üniversiteye giden ekipler, şüpheli Rıdvan K'yi Ziraat Fakültesi dersliklerinde yakaladı.

Zanlının, üzerinden "lösemi hastası çocuğunun tedavisi için 2 bin 500 liraya ihtiyacı olduğu" ifadelerinin yer aldığı gazete kupürleri ile bin 29 lira ele geçirildi.

Yapılan araştırmalarda gazetede yayımlanan fotoğraftaki çocuğun zanlının oğlu değil, kardeşi olduğu, ve hastalığının bulunmadığı tespit edildi.

Zanlının 5 dolandırıcılık, iki hırsızlık, uyuşturucu ve kasten yaralamadan suç kayıtlarının olduğu, çeşitli kentlerde çok sayıda hastaneye 300'den fazla giriş kaydının bulunduğu ancak sadece 8 kez tedavi amaçlı ilaç verildiği belirlendi.

Emniyetteki işlemin ardından "dolandırıcılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.