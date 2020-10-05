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Yaşam

Adana'da orman yangını

Adana'da kızılçam ormanında çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

IHA05 Ekim 2020 Pazartesi 19:11 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 19:11
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Adana’nın Feke ilçesi Bahçecik mevkiinde kızılçam ormanında çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Feke ilçesi Bahçecik mevkiinde sabah saat 11.00 sularında kızılçam ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın, orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı. Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 20 arazöz ve 2 dozer ile yaklaşık 100 orman yangın söndürme işçisine söndürme çalışmalarında köylüler de destek verdi. Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

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