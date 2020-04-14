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Yaşam

Adana'da otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 2 yaralı

Adana'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında kırmızı ışıkta bekleyen iki aracın arasında kalan yaya ile bir sürücü yaralandı.

AA14 Nisan 2020 Salı 22:25 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 22:25
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 Adana'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında kırmızı ışıkta bekleyen iki aracın arasında kalan yaya ile bir sürücü yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 01 ADU 822 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Ahmet Şener'in kullandığı 01 GE 476 plakalı hafif ticari araca çarptı. Bu araç da çarpmanın etkisiyle önünde bekleyen Turhan Koray'ın kullandığı 01 AK 195 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücü Ahmet Şener ile kaza anında bu iki araç arasından geçen yaya Zekeriye Çelik yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri Şener'i Seyhan Devlet Hastanesi'ne, Çelik'i özel bir hastaneye kaldırdı.

Kazadan sonra yaya olarak kaçan 01 ADU 822 plakalı aracın sürücüsünün yakalanması için polis çalışma başlattı.

Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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