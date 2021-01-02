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Yaşam

Adana'da polis kovalamacası: Sürücü yakalandı

Adana'da polisten kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

AA02 Ocak 2021 Cumartesi 23:33 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 23:33
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 Adana'da polisin "dur" ikazına rağmen otomobille kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Merkez Yüreğir ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri plakası öğrenilemeyen otomobili durdurmak istedi.

Otomobildeki şüphelinin ekiplerin ikazına rağmen araçla ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışması üzerine durum diğer ekiplere bildirildi.

Şüpheli, ekiplerin yaklaşık 5 kilometre süren takibi sonucu, merkez Yüreğir ilçesi Yeşil Bağlar Mahallesi'nde aracı bırakıp kaçmaya başladı.

Şüpheli kovalamaca sonucu aynı mahalledeki 1219. Sokak'ta yakalandı.

Üzerinden kimlik çıkmayan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

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