Adana'da prize takılı taşınabilir şarj cihazı patladı
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir evde uzun süre prizde takılı kalan taşınabilir şarj cihazının patlaması sonucu hasar meydana geldi.
- AA
Sarıhamzalı Mahallesi'nde yaşayan Ali Rıza Erkmen, powerbank olarak da bilinen şarj cihazını gece prize taktıktan sonra uyudu.
Sabaha karşı dolan ve prizden çıkarılmayan cihazın patlaması sonucu evde yangın çıktı.
Ev sahibi ve komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Olay, şarj cihazının bırakıldığı koltuk ve prizde hasara yol açtı.
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