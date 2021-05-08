Adana'da semt pazarlarına akın oldu, tedbirler hiçe sayıldı

DHA 08 Mayıs 2021 Cumartesi 18:22 - Güncelleme: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 18:22

Maske, mesafe ve hijyen kullarına uyularak açılan pazar tezgahları önünde bir süre sonra yoğun kalabalıklar oluşmaya başlayınca tedbirler hiçe sayıldı. Semt pazarına alışverişe gelen Oğuz Arslantaş, "Şu anda burada kısıtlama yok. Şu kalabalığa bir bakın. Virüs böyle yayılıyor" dedi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında her kentte olduğu gibi Adana'da da kapalı olan semt pazarları İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında birçok noktada kuruldu. Vatandaşların evlerine en yakın noktadaki pazar yerlerinde alışveriş yapmaya başladı. Genelge kapsamında pazar tezgahları arasına 3 metre mesafe koyulmasına karşın bazı vatandaşlar tedbirleri hiçe saydı.

ALIŞVERİŞ YAPAMADAN DÖNDÜLER

Yüzlerce vatandaş Çukurova ilçesine bağlı kapalı semt pazarına akın etti. Bazı vatandaşların meyve- sebze tezgahlarında mesafe kurallarını ihlal ederek alışveriş yapması dikkat çekti. Yoğun kalabalığın oluştuğu pazarda birçok vatandaş ise alışveriş yapmadan pazar yerini terk etti.

Pazar alışverişi yapmak için annesiyle birlikte gelen Aysel Özdemir, insanların birçok sorunla uğraşırken bir de pazar yerinde virüsle uğraştığını söyledi. Özdemir, "Virüs zaten bu şekilde yayılıyor. Böyle olursa virüs bitmeyecek" dedi.

'VİRÜS YAYILIYOR'

29 Nisan gününden beri evde tam kapanmaya uyduğunu ve zorunlu ihtiyacı olmadıkça dışarı çıkmadığını söyleyen Oğuz Arslantaş ise "Şu kalabalığı anlatmamıza gerek yok. Koronavirüs bu şekilde yayılıyor. Şu anda burada kısıtlama yok. Şu kalabalığa bir bakın. Virüs yayılıyor" diye konuştu.