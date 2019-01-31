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Adana'da servis midübüsü iş makinesiyle çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Adana’nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen kazada ölü ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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Adana’nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen kazada ölü ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ayrıntılar birazdan...

Mahatma Gandhi´nin ölümü - Tarihte bugün 30 Ocak 1948

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