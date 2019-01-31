Adana'da servis midübüsü iş makinesiyle çarpıştı: Ölü ve yaralılar var Adana’nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen kazada ölü ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.