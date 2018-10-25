Adana'da seyir halindeki tırda yangın çıktı

Adana-Mersin otoban gişelerinde, Hatay'ın İskenderun ilçesinden yüklediği demirleri Ankara'ya götüren Serdar Aydemir'in kullandığı 73 SP 274 plakalı tırın dorse bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini fark etmesi üzerine aracı yol kenarına çeken sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Tırın dorsesinde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.