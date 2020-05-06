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Yaşam

Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA06 Mayıs 2020 Çarşamba 01:58 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 01:58
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Olay, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, isimleri öğrenilmeyen şüpheliler, sokakta yürüyen Mehmet Ali Seyhan (25)’in üzerine doğru tabancayla defalarca ateş açtı. Göğsünden yaralanan Seyhan kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler ise bir otomobile binip hızla olay yerinden kaçtı.

Mahalle sakinleri ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Seyhan’ı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Seyhan kurtarılmadı. Seyhan’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise sokakta bulunan boş kovanlarda delil çalışması yaptı. Polis olayı gerçekleştiren kişileri yakalama çalışması başlattı.

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