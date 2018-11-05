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Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

Adana'da alacak verecek meselesi yüzünden sokak ortasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi ölürken, 4 kişi yaralandı.

  • İHA
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 Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan grup sanayi sitesinde bir araya geldi. İki grup arasında bir süre sonra sopalı yumruklu kavga başladı. Kavgada kısa sürede silahlar çekildi. Çıkan silahlı çatışmada Mehmet Akif Yıldız (26) hayatını kaybederken, Ramazan B., Murat B., Emrah Nuri O. ve Ulaş Can B. yaralandı. Yaralılar otomobillerle özel hastanelere kaldırıldı. Olay yerine kısa sürede gelen polis, olayla ilgili tahkikat başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ise kavganın çıktığı yerde 27 boş kovan ve mermi izi tespit etti.

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