Adana'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda sikke ve obje ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.
- AA
Jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında Gaziköy Mahallesi'nde İ.T'ye ait evde kültür ve tabiat varlığı bulunduğunu belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 180 sikke, 85 obje ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Bunun üzerine şüpheli İ.T. gözaltına alındı.
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