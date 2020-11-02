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Yaşam

Adana'da tesiste çıkan yangına müdahale ediliyor

Adana'da yıldırım düşen enerji tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

AA02 Kasım 2020 Pazartesi 19:33 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 19:33
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Adana'da biyokütle enerji tesisinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Adana'da biyokütle enerji tesisinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Merkez Yüreğir ilçesi Zağarlı Mahallesi'ndeki biyokütle enerji tesisine ait açık alanda bulunan tarımsal atık balyalarının depolandığı sahaya yıldırım düştü.

Yıldırım düşmesi nedeniyle enerji üretiminde kullanılan tarımsal atık balyaları alev aldı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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