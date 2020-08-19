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Yaşam

Adana'da tırın otomobille çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştı. Kaza sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

AA19 Ağustos 2020 Çarşamba 10:21 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 10:21
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Alınan bilgiye göre, Müslüm Ş'nin kullandığı 63 L 0095 plakalı tır, D-400 kara yolu Esentepe Mahallesi civarında, Ayşenur Altınışık yönetimindeki 01 UY 481 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Münire Altınışık hayatını kaybetti, sürücü ve Sultan Altınışık ağır yaralandı.

Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Sultan Altınışık, buradaki müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tırın sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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