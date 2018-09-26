Adana'da trafik kazası: 6 yaralı

Mustafa Erdil idaresindeki 01 AAF 971 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Fazıl Meto Bulvarı ile Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nın kesiştiği noktada Süleyman Bozkur'un kullandığı 02 AAF 151 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden Mustafa Erdil, aynı araçta bulunan Serhat Ay, Özkan Kapucu, Ferit ve Halil Erdil ile diğer otomobilin sürücüsü Süleyman Bozkur yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki bazı hastanelere kaldırıldı.