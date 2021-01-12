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Yaşam

Adana'da trafik kazası

Adana'nın Seyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

AA12 Ocak 2021 Salı 23:47 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 23:47
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Adana'nın Seyhan ilçesinde ağaca çarptıktan sonra yanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Okan Bulut idaresindeki 01 BD 501 plakalı otomobil, TAG Otoyolu hastaneler çıkışı mevkisinde refüjdeki ağaca çarptı.

Kaza sonucu meydana gelen patlamada otomobil alev aldı.

Çevredekilerin yanan araçtan çıkardığı Bulut, 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürdü.

Bulut'un çeşitli yerlerinde yanıklar olduğu öğrenildi.

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