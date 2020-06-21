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Yaşam

Adana'da ''yan bakma'' nedeniyle tartıştığı zanlı tarafından silahla vurulan kişi öldü

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde 'yan bakma' nedeniyle tartıştığı şüpheli tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

AA21 Haziran 2020 Pazar 13:26 - Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 13:26
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Alınan bilgiye göre, Avcılar Mahallesi'nde daha önce cezaevinden tahliye edilen K.Ş. (39) ile Erkan Düşkün (28) arasında "yan bakma" yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Düşkün, K.Ş'yi darbetti. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar olay yerinden ayrıldı.

K.Ş, kullandığı traktörle önünü kestiği Düşkün'e tabancayla ateş edip kaçtı.

Ağır yaralanan Düşkün, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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