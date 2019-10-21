Adana'da yıldırım düştü, 20 yerde orman yangını çıktı
Adana Orman Bölge Müdürlüğü (OBM) sınırları içerisinde 17 Ekim günü yıldırım düşmesi sonucu 20 orman yangını çıktığı, rekor sayıdaki orman yangınlarının büyümeden söndürüldüğü bildirildi.
- İHA
Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, olağanüstü hava hallerinin cereyan ettiği günde, Kozan’da 7, Karaisalı’da 4, Aladağ’da 3, Adana'da 2 ve bölge sınırlarındaki Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4 olmak üzere toplam 20 yangın çıktı.
Yıldırım düşmesi neticesinde hem gündüz hem de gece ortaya çıkan yangınlara ekipler tarafından anında müdahale edilerek büyümeden söndürüldü.
OBM Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü kayıtlarına göre böyle bir durumun Adana bölgesinde daha önce hiç yaşanmadığı tespit edildi.
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