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Adana'da yolcu otobüsü ile cip çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Adana'nın Pozantı ilçesinde yolcu otobüsü ile cip çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda yaralı var.

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Kaza, Pozantı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir yolcu otobüsü ile cip çarpıştı. Kazada henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.

Yusuf İzzeddin Efendi´nin ´şüpheli´ ölümü - Tarihte bugün 1 Şubat 1916

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